Torino, accordo di massima con D’Aversa: contratto fino a giugno. L’allenatore oggi in città

Il Torino e Roberto D’Aversa hanno trovato l’accordo di massima. In mattinata le parti lavoreranno per sistemare gli ultimi dettagli

Roberto D’Aversa è sempre più vicino alla panchina del Torino. I granata e l’allenatore hanno trovato un accordo di massima, sulla base di un contratto fino a giugno 2026. Le parti sono al lavoro per definire già nella mattinata di oggi, 23 febbraio, gli ultimi dettagli e chiudere la trattativa. Nello staff di D’Aversa ci sarà Salvatore “Sasà” Sullo, già membro dello staff di Gian Piero Ventura.

Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri ci sono stati sviluppi per definire il futuro della panchina granata. L’attuale allenatore Marco Baroni è sempre più vicino all’esonero. Al suo posto, il Toro ha puntato forte su D’Aversa.

L’ex Empoli è atteso in città nella giornata di oggi, in attesa dell’annuncio della separazione con Baroni. Domani, invece, D’Aversa dirigerà il primo allenamento alla guida del Torino.

La sconfitta per 3-0 contro il Genoa è stata fatale per l’ex Lazio. Baroni ha più volte scosso la squadra, senza però riuscire a ottenere risultati e a risalire la classifica. Al momento, i granata occupano la quindicesima posizione, a più 6 dalla zona retrocessione.