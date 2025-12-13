Le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese.

La Serie A riparte con la quindicesima giornata e tra le sfide in programma c’è anche Torino-Cremonese, incrocio importante soprattutto in chiave equilibrio di classifica.

I granata arrivano all’appuntamento dopo una sequenza negativa di tre sconfitte consecutive e sei partite senza vittorie complessive (tre pareggi e tre ko). Nemmeno il doppio vantaggio maturato nell’ultimo turno contro il Milan è bastato agli uomini di Marco Baroni per invertire la rotta, con il Torino che comincia il turno con appena quattro punti di margine sulla zona retrocessione.

Situazione opposta per la Cremonese, che solo poche settimane fa viveva un momento simile ma ha reagito con decisione, centrando due vittorie consecutive nel mese di dicembre.

La squadra di Davide Nicola occupa attualmente il nono posto in classifica, a quattro punti dalla zona europea, e si è dimostrata solida anche lontano da casa.Le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese

TORINO (3-4-3): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Asllani, Lazaro; Vlasic, Adams, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

Cambio dell’ultimo minuto nella Cremonese: in difesa ci sarà Ceccherini e non Bianchetti.

Dove vedere Torino-Cremonese in tv e streaming

La partita tra Torino-Cremonese, in programma sabato 13 dicembre alle 15:00, si giocherà all’Olimpico Grande Torino. La partita potrà essere seguita in streaming su DAZN.