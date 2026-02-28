Torino, confronto con gli ultras al Filadelfia. D’Aversa: “Hanno stimolato la squadra”

Gli ultras del Torino hanno incontrato la squadra e la dirigenza all’interno del Filadelfia per un confronto

Nella mattinata di oggi, 28 febbraio, ci sono stati momenti di tensione al Filadelfia, centro sportivo del Torino. Circa un centinaio di ultras ha incontrato i giocatori e i dirigenti granata all’interno della struttura. Tra i presenti, oltre al capitano Zapata e al vice Vlasic, c’era anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi.

Il clima del confronto – durato circa 10 minuti – è stato acceso ma non è degenerato. L’incontro odierno ha dato l’opportunità ai tifosi di chiedere una reazione immediata alla squadra di Roberto D’Aversa, pronto a guidare i granata per la prima volta.

Squadra, dirigenza e supporters hanno un obiettivo comune: evitare la zona retrocessione. Il Toro vuole guadagnare punti e risalire il prima possibile la classifica, per non giocarsi le chance di salvezza nelle ultime giornate di campionato.

Al termine dell’incontro, gli ultras hanno lasciato il Filadelfia, permettendo alla squadra di D’Aversa di iniziare regolarmente l’allenamento. Domani, 1 marzo alle ore 18:00, il Torino ospiterà la Lazio.

Le parole di D’Aversa

Sul tema è intervenuto anche Roberto D’Aversa. L’allenatore del Torino ha commentato così la situazione in conferenza stampa: “Con gli ultras è stato un confronto civile, hanno voluto stimolare la squadra e ribadire di lottare per fare risultato. Se ci dessero una spinta, sarebbe meglio. Non entro nel merito delle decisioni, dobbiamo rimotivare i tifosi a venire allo stadio: dipende da noi“.

D’Aversa ha messo in chiaro la sua linea: “Se ci fosse qualche giocatore che non ha capito il rischio che stiamo correndo non farebbe più parte della squadra. Se capto qualcuno che non capisce il momento verrà tagliato fuori“.