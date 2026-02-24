Torino, D’Aversa: “Un orgoglio rappresentare questo club. Ho risposto subito presente” | LIVE

Roberto D’Aversa (IMAGO)

Le prime parole di Roberto D’Aversa da allenatore del Torino nella consueta conferenza stampa di presentazione

È il primo giorno di Roberto D’Aversa al Torino. Il nuovo allenatore granata, arrivato in città nella serata di ieri – 23 febbraio – si presenta in conferenza stampa, e oggi dirigerà il primo allenamento.

La conferenza stampa è iniziata con alcune dichiarazioni del presidente Cairo: “Ho seguito il suo percorso al Parma, i campionati in Serie A, è un mister che ho seguito con apprezzamento. Un piacere lo è ma non lo è quando come in questo caso si è qui ad annunciare l’esonero di un mister. Quello è un dispiacere e ti lascia rammarico perché quando c’è un esonero tutti sono responsabili. Ho apprezzato Baroni come persona e rispetto alle immagini che dà è molto più determinato di quello che sembra“.

Ha poi preso la parola D’Aversa: “Siamo vicini alla zona retrocessione e non è qualcosa che compete a questo club. Sono orgoglioso di rappresentare questo club, questa città e questi tifosi, arrivo con entusiasmo, non mi era mai capitato di restare fermo così a lungo ma sono carico“.

Sulla chiamata del club granata si è espresso così: “Logico che tutti preferirebbero iniziare in estate, in questo caso però nel momento in cui a quattro mesi dalla fine ti chiama il Torino devi rispondere presente, si può incidere anche in pochi mesi. Il Torino non ha la classifica che merita, quando è arrivata la chiamata abbiamo subito risposto presente“.

