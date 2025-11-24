Torino-Como, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra il Torino e il Como, valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Torino e Como tornano in campo per il penultimo match della dodicesima giornata di Serie A, prima di Sassuolo-Pisa in programma alle 20:45.

Da una parte c’è la squadra di Baroni che non perde in campionato dal 29 settembre nella trasferta di Parma. Dopo quel match sono arrivate 2 vittorie e 4 pareggi, l’ultimo dei quali contro la Juventus.

Dall’altra c’è il Como che in A in questa stagione ha perso una sola partita contro il Bologna e sogna il decimo risultato utile consecutivo.

A pochi minuti dal fischio d’inizio il Torino ha perso Ché Adams. L’attaccante scozzese, infatti, ha accusato i sintomi di una gastroenterite acuta: al suo posto giocherà Zapata. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Assllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata; Allenatore: Marco Baroni.

COMO: in attesa di comunicazioni ufficiali

Dove vederla in tv

La sfida tra Torino e Como, valida per la dodicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 18:30 di lunedì 24 novembre 2025.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su DAZN e NOW TV.