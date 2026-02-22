Torino, Cairo e Petrachi hanno lasciato Marassi | LIVE

Momento delicato per il Torino: dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Genoa, il presidente Cairo e il ds Petrachi hanno lasciato in fretta lo stadio

Il Torino esce sconfitto 3-0 dal Genoa, e affronta una situazione sempre più delicata. I granata sono usciti dal campo dopo la contestazione da parte dei tifosi presenti nel settore ospiti.

Al rientro negli spogliatoi, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno lasciato di fretta lo stadio, come riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport.

Con il 3-0 a Marassi il Torino ha toccato quota 13 sconfitte in stagione, e solo in un’occasione ha fatto peggio nelle prime 26 giornate, da quando Cairo è presidente: era la stagione 2019/2020, e in quel caso i ko furono 14.

Come anticipato, il presidente e Petrachi hanno lasciato subito lo stadio, e ora prenderanno tempo per valutare la situazione: di seguito tutti gli aggiornamenti.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO