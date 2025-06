Torino, Coco non ha ancora accettato l’offerta dell’Al-Duhail: la situazione

Manca ancora l’accordo tra Coco e il club qatariota

Non c’è ancora l’accordo tra Saul Coco e l’Al-Duhail. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Torino, il club qatariota non ha trovato l’intesa definitiva sui termini contrattuali con il difensore classe ’99, che al momento non ha accettato la proposta.

Arrivato la scorsa estate dal Las Palmas, l’avventura italiana di Coco potrebbe terminare dopo una sola stagione. In campionato ha raccolto 32 presenze e 2 gol.

All’Al-Duhail, il difensore potrebbe ritrovare una vecchia conoscenza della Serie A come Luis Alberto. Ma per il trasferimento manca ancora l’intesa contrattuale con il club qatariota.