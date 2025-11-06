Torino, Ché Adams: “Derby? Non vediamo l’ora. Con Simeone ci completiamo”

Dal rapporto con Baroni alla coppia con Simeone, fino al derby contro la Juventus: le parole dell’attaccante del Torino Ché Adams

Il Torino si prepara a un appuntamento molto importante, il derby della Mole. I granata affronteranno la Juventus sabato 8 novembre, in uno dei match più sentiti dall’intero ambiente.

Ne ha parlato anche Ché Adams, che in un’intervista ai microfoni de La Stampa ha commentato così la gara contro i bianconeri: “Conosciamo bene le qualità bianconere, ma abbiamo fiducia in noi stessi e sappiamo cosa fare. La vittoria granata manca da dieci anni? Abbiamo una grande opportunità per restituire qualcosa ai tifosi. Non vediamo l’ora di scendere in campo, di affrontare con cuore e coraggio una partita sentitissima”.

L’attaccante scozzese ha poi affrontato diversi temi, come il rapporto con l’allenatore Baroni e con Giovanni Simeone.

Torino, Ché Adams: “Calcio italiano? Qui per un attaccante è dura. Crediamo in Baroni”

Sul calcio italiano, Ché Adams si è espresso così: “È fantastico, ne parliamo spesso nei ritiri della nazionale scozzese con McTominay, Ferguson e gli altri: siamo molto legati, ci piace confrontarci, far parte di un campionato così competitivo ci inorgoglisce e ci rende più forti. Differenze con il calcio inglese? Profonde. Qui per un attaccante è dura, appena hai la palla i difensori ti sono addosso, all’inizio sono rimasto stupito dalle difficoltà. L’altro giorno ne parlavo con Duvan: è incredibile pensare che è riuscito a realizzare oltre cento reti in un contesto simile. Numeri che ne indicano la forza“.

L’attaccante del Torino ha poi commentato i primi mesi di questa stagione, in cui ha spesso giocato in coppia con Simeone: “Con Giovanni mi trovo benissimo, ci completiamo. Conosciamo i nostri punti di forza e lavoriamo per migliorare l’intesa“.

Ha concluso parlando del rapporto con Marco Baroni: “Abbiamo ottenuto ottimi risultati, tutta la squadra lo sostiene: crediamo in lui e in quello che facciamo. I risultati iniziali non sono stati confortanti, ma adesso la strada e giusta, perseguiamo insieme gli stessi obiettivi. Una cosa che mi piace del coach, la facilità di dialogo: se hai un problema, puoi parlargli tranquillamente“.