Torino, riunione in corso tra Cairo, Petrachi e Baroni al Filadelfia

Stadio Filadelfia (Imago)

Primo giorno da nuovo tesserato del Torino per Gianluca Petrachi: dopo la conferenza, ora è in corso un incontro con Cairo e Baroni

“È stato bello tornare a Torino, come un ritorno a casa. Ho tante motivazioni e tanta voglia, sono contento di avere una seconda chance”: Gianluca Petrachi ha inaugurato così il secondo capitolo della propria storia con il Torino, che lo ha riaccolto 6 anni dopo la separazione arrivata nel 2019.

Il dirigente salentino da ieri ha ufficialmente preso il posto di Davide Vagnati, sollevato dall’incarico dopo i recenti risultati negativi, e nella giornata di oggi si è (ri)presentato in conferenza stampa insieme al presidente Cairo.

I due, al termine della presentazione, sono anche rimasti al Filadelfia per discutere con l’allenatore Marco Baroni, al quale è stata confermata la fiducia in vista delle prossime sfide di campionato.

Sarà compito di Petrachi, dunque, risollevare il Toro dopo una prima parte di stagione fin qui al di sotto le aspettative. Tra mercato e non solo.