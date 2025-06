Torino, Cairo: “Baroni? Negli ultimi anni ha fatto cose eccellenti”

Le parole a margine del 25° compleanno di Sportweek ai microfoni di SkySport ha parlato il presidente del Torino, Urbano Cairo

Nella giornata di oggi, 5 giugno, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Marco Baroni sulla panchina.

I granata, dopo essersi divisi da Pierpaolo Vanoli, hanno deciso di puntare sull’ex Lazio.

Di questo e anche del calciomercato ha parlato proprio il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di SkySport a margine della festa per il 25° compleanno di Sportweek.

Come prima cosa, però, il presidente granata ha parlato della scelta di dividersi da Pierpaolo Vanoli: “Noi abbiamo fatto una stagione anche buona in certi momenti, siamo partiti benissimo. Poi meno bene perché purtroppo c’è stato l’infortunio a Zapata. Di nuovo poi molto bene ma nelle ultime 8 abbiamo fatto al di sotto di quello che ci aspettavamo. Completare bene la stagione sarebbe stata una buona cosa. Anche per questo motivo ci siamo lasciati con Vanoli. Ci siamo incontrati giovedì scorso. Io gli ho riconosciuto cose positive fatte con noi e gli auguro davvero tutto il bene“.

Torino, l’intervista di Urbano Cairo

Cairo si è poi soffermato sulla scelta di Marco Baroni: “Abbiamo scelto Baroni perché abbiamo apprezzato molto il percorso degli ultimi anni in cui ha fatto cose eccellenti. Anche la stagione conclusa, se pur non ha raggiunto l’Europa, è stata una buona stagione. Credo che sia la giusta scelta per noi“.

Il presidente del Torino si è anche espresso su quello che sarà il calciomercato granata: “Adesso Vagnati sta parlando con Baroni. Baroni l’ho visto un paio di volte e non abbiamo parlato di mercato. Sicuramente dobbiamo potenziare la nostra rosa. Abbiamo idee chiare su cosa fare. Può essere che un giocatore o due possa essere ceduto come accade un po’ ovunque. Certamente l’obiettivo è fare le cose giuste per potenziare la squadra“.

Cairo: “Europa? È un nostro obiettivo”

Cairo ha parlato anche della possibile cessione di Ricci: “Consentitemi di non fare nomi perché non è giusto farli. In questo momento non ho trattative intavolate con nessuno. Non è detto nulla. Ragioneremo per bene e faremo le cose giuste, con l’occhio a fare investimenti per potenziare la squadra“.

Il presidente del Torino ha concluso soffermandosi sugli obiettivi della prossima stagione: “Noi abbiamo avuto 13 stagioni in Serie A nelle quali 8 volte siamo andati nella parte sinistra ma soltanto in due occasioni siamo andati in Europa. È un nostro obiettivo ma è anche bene partire con i fari spenti. Qualcosa di buono abbiamo fatto ma sicuramente l’obiettivo è fare un passo avanti“.