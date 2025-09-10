Torino, Urbano Cairo (Imago)

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha fatto un punto sul mercato appena terminato durante un’intervista

“L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno o di quelli precedenti“: senza troppi giri di parole Urbano Cairo ha parlato di quelle che sono le ambizioni del suo Torino per questa stagione.

I granata hanno iniziato male, perdendo 5-0 all’esordio contro l’Inter e pareggiando in casa contro la Fiorentina, ma vogliono iniziare a ottenere punti pesanti già a partire dalla prossima sfida di campionato contro la Roma.

Migliorarsi è l’obiettivo dichiarato da Urbano Cairo, che a suo modo di vedere ha arricchito la squadra durante la sessione estiva di calciomercato: due big come Ricci e Milinkovic-Savic sono partiti, ma sono arrivati diversi giocatori già affermati e allo stesso tempo dal potenziale importante.

Il presidente granata ha fatto un punto sul mercato durante un’intervista rilasciata a margine della presentazione del 24° Premio Cairo a Milano.

Torino, le parole di Cairo

Cairo ha dichiarato: “Se facciamo investimenti importanti come ho fatto, arricchendo la squadra, con un allenatore di qualità come Baroni, è perché l’obiettivo è fare meglio dello scorso anno o degli anni precedenti. Ora dobbiamo cominciare a fare bene, a fare dei buoni risultati, poi vediamo”.

Dopodiché: “Dobbiamo semplicemente lavorare come sta facendo l’allenatore per riuscire a estrarre il meglio da una squadra arricchita con 8 componenti che hanno molto potenziale, che probabilmente sono arrivati in uno stato di forma parziale legato anche al fatto di essere arrivati dopo aver fatto pochi minuti lo scorso anno. Ma più il tempo passa più possono fare bene”.