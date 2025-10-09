Le parole di Urbano Cairo sul Torino e sul futuro di Baroni al Festival dello Sport di Trento.

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a margine dell’ottava edizione del Festival dello Sport che andrà in scena a Trento da oggi, giovedì 9 ottobre fino a domenica 12.

“Il calendario è stato impegnativo, in 6 partite abbiamo affrontato 5 squadre che erano nelle prime 10 dello scorso anno. Credo che in alcune partite non ci sia stato l’atteggiamento giusto, ma ho visto passi avanti soprattutto nell’ultima partita finita purtroppo col pareggio finale che tutti dicono che non fosse rigore. Ma tanto coi torti arbitrali ci siamo abituati“.

E poi continua: “Sono fiducioso, Baroni sta lavorando con impegno, molti giocatori arrivati ​​non erano al top ma stanno facendo passi in avanti, penso a Ngonge e Simeone, Nkounkou ha dato segnali interessanti, Asllani sta giocando di più… I valori ci sono, il mister è voglioso di fare bene e abbiamo fatto investimenti importanti, alcuni non li abbiamo ancora visti come Aboukhlal e Anjorin che però daranno un contributo in futuro. Spero che cresca l’amalgama tra i giocatori”.

Ecco di seguito le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Cairo su Baroni

E poi il commento su Baroni: “Lo sto vedendo bene, impegnato e determinato. Ha voglia di fare le cose bene, ora abbiamo una partita impegnativa col Napoli ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita, quindi col Napoli“.

Infine conclude: “La cosa che faccio sempre è che mi occupo maggiormente delle cose nelle fasi di partenza o quando c’è un intoppo. È importante sostenere squadra e allenatore per farli rendere al massimo“.