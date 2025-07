Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua squadra durante la presentazione dei palinsesti di La7

Il presidente granata Urbano Cairo, durante la presentazione dei nuovi palinsesti di La7, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla sua squadra.

Cairo ha iniziato dalla situazione dell’ormai ex capitano Samuele Ricci: “Abbiamo accontentato il giocatore. Con noi ha fatto un grande percorso, lui aveva piacere che noi accettassimo quest’offerta. I capitani vanno via ma se ne creano di nuovi, è la normale evoluzione delle cose.”

Il Presidente ha poi continuato sul prossimo nuovo acquisto granata: “Anjorin? Siamo a un passo dalla conclusione. Ci sono altre trattative in ballo, ma prima di parlare voglio avere delle certezze. L’obiettivo è dare a Baroni una squadra pronta almeno al 90% prima del ritiro.”

Urbano Cairo ha poi rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alcune voci su una possibile cessione: “Non ho mai avuto alcuna proposta dagli americani. Red Bull? Zero contatti, mai visti né sentiti se non per lo sponsor.”

Ha poi concluso con alcuni obiettivi futuri: “Stadio nuovo? Spero di avere un incontro con il Sindaco in tempi brevi. Stiamo investendo nel settore giovanile, abbiamo vinto con l’under 17 e l’under 18. Di ciò ne beneficeranno la Primavera e la prima squadra.”