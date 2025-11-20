Urbano Cairo (imago)

Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo sulla squadra granata sul palco dello Sport Industry Talk

Intervenuto sul palco dello Sport Industry Talk di RCS è intervenuto il presidente del Torino Urbano Cairo.

Tanti i temi toccati dal presidente granata: dalle origini della sua storia con il club fino all’attuale stagione e i risultati del Torino di Baroni.

Cairo ha anche parlato degli investimenti fatti dal punto di vista delle infrastrutture, parlando anche della questione stadio.

Di seguito ecco tutte le dichiarazioni del presiedete del Torino.

Cairo ha iniziato così partendo dalle origini della sua storia in granata: “Sono vent’anni che sono presidente del Torino. È stato un percorso lungo, alternato da momenti di gioia e difficoltà, ma sostenuto da una grande passione: il Toro era la squadra dei miei genitori ed è diventata anche la mia.”

Ha poi proseguito palando degli investimenti nelle infrastrutture: “Dopo aver ricostruito il Filadelfia in sinergia con le istituzioni e i tifosi, abbiamo completato il Robaldo, un centro sportivo fondamentale per il settore giovanile. Inoltre, stiamo valutando con il sindaco la questione dello stadio, sperando di trovare una soluzione positiva”.

Urbano Cairo, presidente del Torino

Torino, le dichiarazioni di Cairo

Il presidente del Torino ha parlato dell’inizio di stagione della squadra: “Abbiamo saputo reagire con carattere a un inizio di stagione decisamente complicato, rimettendoci in carreggiata. I numeri parlano chiaro: veniamo da una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi, impreziosita da vittorie di prestigio, come quella contro il Napoli”.

Infine ha concluso: “Per quanto riguarda il mercato, non abbiamo ancora parlato né con Vagnati né con il mister. Al momento opportuno valuteremo ogni scenario: l’idea è capire se ci siano giocatori che necessitano di maggiore spazio altrove per giocare con continuità e, di conseguenza, se si presenterà l’occasione per reintegrare qualcuno”.