Le parole del presidente dopo la vittoria contro la Cremonese

“Era molto importante vincere e l’abbiamo fatto. La Cremonese se ha 20 punti è perché ovviamente qualche buon valore ce l’ha. In più ha un bravo allenatore che ben conosciamo, che è Nicola. Sono molto contento, ho visto una squadra compatta e vogliosa”. Così Urbano Cairo ha commentato la vittoria casalinga del suo Torino contro la Cremonese.

Nel postpartita il presidente del club granata ha parlato anche di mercato. “Rinforzi a gennaio? Vediamo, con Petrachi stiamo lavorando sotto traccia. Se ci sono opportunità, lo faremo. Non abbiamo nessun blocco di mercato, possiamo fare quel che vogliamo”.

Difesa, centrocampo o attacco. In quale reparto si rinforzerà il Torino? “Non voglio entrare in questo, c’è Gianluca che sta lavorando. Quando ha le idee chiare, mi fa delle proposte. Ora aspettiamo, siamo al 13 di dicembre e abbiamo ancora 2 partite molto importanti: per ora concentriamoci e molto sul Sassuolo, poi se ci sarà da aiutare la squadra e il mister molto volentieri”.

Cairo sottolinea: “Sarà un mercato di riparazione, non una rivoluzione. Non è ancora aperto, dobbiamo aspettare il 2 gennaio. Nessuno ha chiesto di andare via”.