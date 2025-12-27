Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le scelte di Baroni e Pisacane per Torino-Cagliari

Torino e Cagliari chiudono il loro 2025 affrontandosi nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A.

I granata hanno vinto le ultime due partite e puntano a fare 3 su 3 da quando è arrivato lo scossone societario che ha visto il ritorno di Petrachi come ds.

Il Cagliari viene da un pareggio per 2-2 contro il Pisa e vuole fare risultato per rimanere a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, al momento distante 3 punti.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Paleari, Tameze, Maripan, Ismajli, Pedersen, Asllani, Gineitis. Lazaro, Vlasic, Adams, Simeone. Allenatore: Baroni

A disposizione: Israel, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Sazonov, Dembélé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Zapata, Njie, Pellini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Prati, Idrissi; Gaetano, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane

A disposizione: Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Borrelli, Pavoletti, Obert, Trepy, Cogoni, Esposito.

Dove vedere Torino-Cagliari in tv e streaming

La partita, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, si giocherà oggi, sabato 27 dicembre, con calcio d’inizio alle 15:00.

La gara dell’Olimpico Grande Torino sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN“.