Le parole e le dichiarazioni di Paolo Vanoli al termine della partita tra il suo Torino e il Bologna di Vincenzo Italiano

Si è concluso l’anticipo della 25esima giornata di Serie A tra Bologna e Torino.

La sfida tra le due squadre si è conclusa con il risultato di 3-2 con l’autogol di Biraghi che ha regalato i tre punti ai padroni di casa.

Al termine dei 90 minuti, l’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha ripercorso la prestazione dei suoi nella consueta intervista post gara.

Di seguito, le dichiarazioni di Vanoli.

Torino, le parole di Vanoli dopo il Bologna

L’allenatore granata ha così iniziato la sua intervista: “C’è grande rammarico, abbiamo giocato una partita a viso aperto e perderla così dà veramente fastidio. Sapevamo che era una squadra che poteva crearci problemi ma siamo stati veramente bravi. Abbiamo sbagliato dei gol incredibili e gli episodi fanno la differenza. Dobbiamo crescere, delusi per il risultato ma non per la prestazione”.

Ha poi continuato: “Casadei ha perso un po’ l’inserimento ma è stato furbo Pobega a cercare il contatto. Abbiamo perso la partita per un rigore e un autogol incredibile. Bisognava essere un po’ più lucidi, è uno step della nostra crescita ma siamo sulla strada giusta”.

“Elmas ci può dare quel qualcosa in più”: le parole di Vanoli dopo Bologna-Torino

Vanoli si è soffermato anche su Casadei: “Il campo non era in ottime condizioni e serviva giocare diretti con palle lunghe. Casadei ci dà tanto in termini di fisicità e palleggio e ha fatto una buona partita”.

Infine, ha chiuso la sua intervista così: “Elmas è un giocatore importante, lo ha dimostrato a Napoli. Adesso è una questione solo di avere pazienza per inserirlo per bene anche dal punto di vista fisico. Ci può dare veramente quel qualcosa in più”.

