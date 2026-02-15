Torino-Bologna, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Baroni e Italiano sui 22 titolari che scenderanno in campo per Torino-Bologna
Torino e Bologna stanno per scendere in campo in questa sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A.
Entrambe le squadre arrivano da un periodo complicato, soprattutto gli ospiti che hanno vinto una sola partita negli ultimi due mesi.
La squadra di Vincenzo Italiano, durante la settimana è anche uscita dalla Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri.
Di seguito le scelte dei due allenatori sui titolari che scenderanno in campo
Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna
Torino (3-5-2): Paleari, Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams. Allenatore: Marco Baroni
A disposizione: Paleari, Siviero, Biraghi, Ebosse, Lazaro, Nkounkou, Casadei, Ilkhan, Tameze, Kulenovic, Njie, Zapata
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Zortea, De Silvestri, Orsolini, Ferguson, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez
Dove vedere la partita in tv e streaming
La partita, valida per la 25esima giornata di Serie A, si giocherà allo “Stadio Olimpico Grande Torino”, con calcio d’inizio alle 18:00. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Now Tv, Sky Go.