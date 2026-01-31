Torino, bloccato l’arrivo di Callum Olusesi
Si è bloccato nelle ultime ore il trasferimento di Callum Olusesi, centrocampista classe 2007 del Tottenham, al Torino
È al momento in stand-by il trasferimento del giovane centrocampista inglese al Torino.
Nonostante il suo arrivo nella giornata di venerdì 30 gennaio per le visite mediche, il giocatore non è ancora diventato ufficialmente granata. La trattativa è dunque per ora bloccata.
La formula di accordo tra le parti prevedeva un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, ma al momento è tutto fermo.