Marco Baroni, allenatore del Torino (Imago)

Marco Baroni ha analizzato la prestazione del Torino ai microfoni di Dazn. Ecco il suo commento al termine della gara contro il Bologna

Il Torino perde contro il Bologna. Il match è stato deciso dalle reti di Moro, Vlašić e Castro. Al termine della partita, Marco Baroni ha analizzato la prestazione della sua squadra.

“Ho parlato con la squadra, non abbiamo fatto una partita all’altezza. La situazione ambientale non mette i giocatori nelle migliori condizioni, ma questo non deve rappresentare un alibi. Bisogna trovare una soluzione. Ci siamo tardati per parlare di questo aspetto. C’era anche Petrachi. Fiducia? L’ho percepita” ha esordito l’allenatore granata ai microfoni di Sky Sport.

Baroni ha proseguito dicendo: “Subiamo gol perché siamo fragili. Stiamo cercando soluzioni. Oggi, la squadra nell’atteggiamento non è stata all’altezza della partita. In queste situazioni bisogna fare di più, lo vogliamo fare ed è il nostro intento. Nelle difficoltà puoi abbassare o alzare la testa. Vogliamo insistere e lavorare meglio”.

Ha poi concluso: “Le difficoltà ambientali non devono rappresentare un alibi, anche se ci sono. Occorre un altro tipo di atteggiamento per fare la terza buona partita che può darti il cambio”.