Torino, Baroni: “Vedo ampi margini di miglioramento”

Le parole dell’allenatore del club granata al termine del Derby della Mole

Termina 0-0 Juventus-Torino, match valido per la undicesima giornata di Serie A. I protagonisti del Derby della Mole sono i portieri: Di Gregorio sul tiro di Adams da una parte, Paleari sul colpo di testa di McKennie dall’altra.

Nel postpartita Marco Baroni ha analizzato così la gara a Dazn: “Nel primo tempo siamo stati eccessivamente attendisti: nel secondo siamo scesi con un altro piglio. Siamo stati più aggressivi: forse le occasioni migliori le abbiamo avuto noi. Ci servono queste partite per crescere: vedo ampi margini di miglioramento. L’ambiente compatto ci rende migliori sicuramente”.

Sui singoli: “Asllani ha dato un grande contributo: ho chiesto un cambio di pressione da parte di tutti. La squadra è rientrata in campo in maniera migliore e più attenta. Zapata? Lui rientra da un crociato, è chiaro che il giocatore avrebbe bisogno di maggior minutaggio: sto cercando di trovargli sempre più spazio. Lui sta bene”.

Baroni ha poi chiuso parlando del portiere: “Paleari? Io non seguo delle gerarchie: Israel è un portiere di valore. Paleari se lo merita: sta facendo un grande lavoro. Tutti in settimana devono mettermi in difficoltà nelle scelte di campo”.