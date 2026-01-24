Le parole dell’allenatore del Torino Marco Baroni ai microfoni di DAZN e Sky Sport al termine del match perso per 6-0 contro il Como.

Il Torino perde 6-0 contro il Como e incassa la quarta sconfitta consecutiva dopo quelle contro Udinese, Atalanta e Roma. Al termine del match, ha parlato proprio l’allenatore della squadra granata, Marco Baroni.

L’ex allenatore della Lazio ha aperto dichiarando a DAZN: “Como superiore anche da un punto di vista fisico. In questo momento conosco solo una strada: stare uniti e lavorare a testa bassa. Dopo il rigore la squadra era in difficoltà: mi assumo la responsabilità totale di questa sconfitta“.

Baroni ha proseguito a Sky Sport: “Deluso da me stesso. Sono il responsabile non parlo dei giocatori sento di avere ancora lo spogliatoio in mano. Ho parlato con Cairo e Petrachi mi hanno ribadito la fiducia. Mai come adesso sento la fiducia”

L’allenatore del Torino, dopo aver spiegato la posizione a caldo della società, ci ha tenuto a parlare anche delle sue intenzioni: “Non intendo dimettermi. Ho ben presente la classifica, ai tifosi ho chiesto scusa“.