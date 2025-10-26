Torino, Baroni: “La squadra deve giocare con questa energia e questo pathos”

Le parole dell’allenatore del Torino, Marco Baroni, nell’intervista post partita dopo la vittoria dei suoi contro il Genoa

Seconda vittoria consecutiva per il Torino. I granata, infatti, hanno battuto 2-1 il Genoa di Patrick Vieira grazie alla rete di Maripan al 90′.

Successo che arriva dopo l’1-0 dello scorso weekend sempre in casa contro il Napoli di Antonio Conte grazie alla rete di Giovanni Simeone.

Per i granata quello di oggi è il terzo risultato utile consecutivo visto che prima della sosta delle nazionali è arrivato il pareggio all’Olimpico contro la Lazio.

Nella consueta intervista post partita Marco Baroni ha commentato la vittoria del suo Torino contro il Genoa di Patrick Vieira.

Torino, l’intervista post partita di Baroni

Baroni ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Siamo partiti mosci, con una partita che non dobbiamo fare e con poco ritmo.. Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, con verticalizzazioni, tanti cross e tanti angoli presi. La partita è stata questa e ci può stare, l’importante è aver raggiunto i 3 punti, premio per la squadra per l’atteggiamento del secondo tempo“.

L’allenatore del Torino ha poi continuato: “Ngonge è un ragazzo che stimo tantissimo, in settimana si è portato dietro un problemino. Gli attaccanti che ho sono bravi, li voglio gestire nel migliore dei modi e li vedo tutti titolare. Paleari oggi ha fatto due interventi importantissimi, non era mai stato impiegato ma è stato sempre presente. Dobbiamo ripartire da queste cose, da questo senso di squadra che ci ha permesso di riprendere una partita che sarebbe stato difficile riprendere“.

“Il nostro pubblico è meraviglioso”: le parole di Baroni

Baroni ha concluso l’intervista così: “Ho sempre detto fin dall’inizio che la squadra deve giocare con questa energia e questo pathos. Il nostro pubblico è meraviglioso, ha una passione viscerale, tocca a noi trascinarlo e dare emozione con una squadra che dà tutto. Ancora più dei risultati è importante vedere una squadra che gioca insieme e che si spende, questo è ciò che dobbiamo fare ogni gara“.