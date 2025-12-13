Le parole di Marco Baroni, allenatore del Torino, dopo la vittoria nella 14esima giornata di Serie A contro la Cremonese

Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, Il Torino di Marco Baroni è tornato alla vittoria in campionato.

I granata hanno infatti sconfitto 1-0 la Cremonese di Davide Nicola, ex della partita, grazie a un gol nel primo tempo di Nikola Vlasic.

Il successo arriva al termine di una settimana in cui il club ha esonerato il direttore sportivo Vagnati, sostituendolo con Petrachi.

Al termine della partita Marco Baroni ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa. “Mi ha soddisfatto l’atteggiamento della squadra. Abbiamo recuperato Ismajli, Simeone e Zapata. Non era scontata questa partita e l’abbiamo affrontata nel modo giusto”, ha iniziato l’allenatore granata.

Le parole dell’allenatore del Torino

Ha poi proseguito parlando di Petrachi, nuovo ds: “Ha ragione ad avermi chiesto di più. Venivamo da risultati buoni, poi abbiamo perso dei giocatori importati per infortunio. Oggi ho rivisto cose molto positive”.

Sugli altri singoli ha poi aggiunto: “Casadei deve stare tranquillo, Ngonge idem, hanno la mia stima. Vlasic è importante come tanti altri. Sta trovando il suo ruolo”.