Torino, Baroni: “Zapata merita di giocare questa partita, per il suo passato e per la sua dedizione”

Marco Baroni, allenatore Torino

Le parole di Marco Baroni, allenatore del Torino, prima della sfida contro l’Atalanta

Posizione di classifica tranquilla e rendimento altalenante: così si può descrivere il Torino di Marco Baroni. I granata, che dopo due vittorie di fila hanno perso in casa contro l’Udinese, fanno visita all’Atalanta per ritrovare il successo.

A pochi minuti dalla sfida, l’allenatore Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando delle scelte di formazione e non solo: “Zapata si merita di giocare questa partita, per il suo passato ma anche perché ha tanta personalità e dedizione. Abbiamo fatto questo ragionamento pensando di dare fastidio all’Atalanta anche con la mobilità di Ngonge: è stata una scelta convinta”.

“Noi siamo concentrati sul quotidiano, perché il mio progetto è partito 6 mesi fa e la squadra è cambiata. C’è da lavorare sull’aspetto della mentalità e della continuità: la mia attenzione al momento è rivolta a queste cose”.