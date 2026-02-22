L’allenatore del Torino Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Genoa

Il Torino sfida il Genoa in una partita importante. Il match del “Ferraris” mette in palio punti preziosi in ottica salvezza. I padroni di casa occupano il quindicesimo posto, con 24 punti.

I granata sono un gradino sopra rispetto ai prossimi avversari. La formazione di Marco Baroni è quattordicesima, con 27 punti in 25 gare. A pochi minuti dal fischio d’inizio, l’allenatore granata ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Baroni ha iniziato dicendo: “Bisogna fare una partita di grande livello sotto tutti gli aspetti. La squadra deve essere centrata, è questa la partita che ci aspetta e lo faremo“. Sulla classifica è stato chiaro: “Non ci piace, dobbiamo lottare partita su partita“.

In attacco l’allenatore dà spazio dal primo minuto a Kulenovic, al posto di Zapata. L’allenatore ha motivato così la sua scelta: “Uno parte e uno entra, abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo scelto più mobilità, Simeone e Kulenovic danno profondità. Zapata è comunque un giocatore importantissimo“.