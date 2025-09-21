Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Baroni e Juric per la gara tra Torino e Atalanta, valida per la quarta giornata di Serie A

Prosegue la quarta giornata di Serie A. Torino e Atalanta si sfidano allo stadio Olimpico di Torino, e le due squadre sono a un solo punto di distanza.

I padroni di casa vengono dal successo per 1-0 in casa della Roma, arrivato grazie alla prima rete in maglia granata di Giovanni Simeone.

Dall’altra parte i nerazzurri hanno giocato anche in Champions League, perdendo 4-0 con il PSG, mentre in campionato sono reduci dal successo per 4-1 con il Lecce. Tra i convocati di Juric è tornato anche Ademola Lookman, che ha parlato con lo stesso allenatore nei giorni scorsi.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Gineitis, Maripan, Nkounkou, Casadei, Pedersen, Ilkhan, Dembele, Njie, Tameze, Anjorin, Ngonge, Adams, Zapata

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Ahanor, Bernasconi, Brescianini, Bellanova, Maldini, Musah, Lookman.

Dove vedere Torino-Atalanta in tv e in streaming

Torino-Atalanta è in programma per oggi, domenica 21 settembre, allo stadio Olimpico di Torino, con fischio d’inizio previsto per le 15:00.

La partita sarà visibile in tv su DAZN, oppure in diretta streaming sull’app di DAZN.