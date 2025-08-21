Torino, Asllani è arrivato per le visite mediche | FOTO E VIDEO
Kristjan Asllani è arrivato al centro Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche con il Torino: nel pomeriggio le firme
Il Torino accoglie Kristjan Asllani. Il centrocampista è arrivato poco fa al centro Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche con il club granata.
Nel pomeriggio sono attese le firme e infine l’ufficialità, dunque Baroni avrà a disposizione un nuovo centrocampista.
I granata hanno chiuso per il suo arrivo in prestito oneroso dall’Inter a 1,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 12, come raccontato nelle scorse ore.
Di seguito il video del suo arrivo per le visite mediche.
Torino, l’arrivo di Asllani per le visite mediche
