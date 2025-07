Torino, fatta per Anjorin: operazione da 4.5 milioni, venerdì le visite mediche

Chiusa l’operazione per il trasferimento di Anjorin al Torino: all’Empoli 4.5 milioni di euro

È fatta per il passaggio di Tino Anjorin dall’Empoli al Torino, che acquisterà il centrocampista inglese per circa 4.5 milioni di euro.

Il classe 2001 ex Chelsea sosterrà le visite mediche con i granata nella giornata di venerdì 4 luglio.

A giovare di questo trasferimento saranno anche i Blues di Enzo Maresca, che avevano il 40% sulla rivendita di Anjorin.

Per Marco Baroni è dunque in arrivo il sostituto di Ricci, che andrà al Milan per 23 milioni + 1.5 di bonus + il 10% sulla futura rivendita.