Baroni deve rinunciare allo scozzese contro il Como, colpito da una gastroenterite acuta: al suo posto gioca Duvan Zapata.

Cambio dell’ultimo minuto nell’undici titolare del Torino in vista del match delle 18:30 contro il Como.

Inizialmente avrebbe dovuto giocare Che Adams in coppia con Ngonge, ma lo scozzese ha accusato una gastroenterite acuta e non sarà della partita, come raccontato da Paolo Aghemo di Sky Sport.

Brutte notizie quindi per Baroni, considerando che Adams non andrà nemmeno in panchina.

Al suo posto giocherà Duvan Zapata. Il colombiano non era titolare dal 5 ottobre 2024, giorno in cui si procurò la rottura del legamento crociato.