Serie A, la top 11 degli under 23 del 2025

Da Suzuki a Yildiz: la top 11 dei giocatori under 23 del campionato di Serie A nel 2025

Ci avviciniamo sempre di più alla fine del 2025, in attesa dell’ultimo weekend di Serie A di questo anno solare. Come sempre, sono diversi i giovani che sono riusciti a mettersi in mostra, confermando le aspettative oppure sorprendendo tutti e riuscendo a ritagliarsi un posto da protagonisti inattesi.

Chi non ha deluso le aspettative è di certo Nico Paz. L’argentino è riuscito a fare un altro salto di qualità rispetto alla scorsa stagione, con cinque gol e altrettanti assist. Nella nostra formazione ideale, alla qualità del classe 2004 aggiungiamo la fantasia di Yildiz e Soulé davanti. Non male, insomma.

E in difesa? Non possiamo non includere un giovanissimo come Honest Ahanor, tra le note liete della stagione di alti e bassi dell’Atalanta. Considerando che parliamo di un ragazzo del 2008, il suo nome sarà nella top 11 degli under 23 anche per i prossimi anni.

Per andare a scoprire i migliori talenti pronti a prendersi il futuro (ma anche il presente) abbiamo deciso di costruire una top 11, schierato con un 4-3-3 davvero offensivo.

La top 11 degli Under 23 in Serie A: porta e difesa

In porta, a difendere i pali della nostra squadra top 11 Under 23, troviamo Zion Suzuki. L’infortunio ha interrotto il buon inizio di stagione del giapponese, il settimo in tutto il campionato per percentuale di parate, come riporta fotmob.com.

Come terzini due protagonisti dell’ultimo mercato come Wesley e Palestra. Il primo è diventato il treno perfetto per Gasperini, sia in fase difensiva che in quella offensiva, come dimostrano i gol pesantissimi contro Bologna e Como. Il secondo è la grande sorpresa della Serie A finora, con Pisacane che fin dall’inizio gli ha dato fiducia. Al centro, insieme al già citato Ahanor, che nonostante la giovane età sta riuscendo sempre più a trovare spazio con Palladino, non può mancare Muharemovic. Il bosniaco è il vero pilastro della difesa di Grosso, che raramente rinuncia all’ex Wolfsberger. Carnevali non ha mai nascosto l’interesse di altri club, ma il Sassuolo (almeno per ora) se lo tiene stretto.

La top 11 degli Under 23 in Serie A: centrocampo e attacco

Da qui in poi, tanta fantasia e qualità. A centrocampo troviamo la coppia Sucic-Atta. Il primo, arrivato all’Inter dalla Dinamo Zagabria, ha stupito tutti già dalla prima giornata contro il Torino. Il gol con la Fiorentina è tra i più belli di questa prima parte di stagione, con Mkhitaryan che lo ha riconosciuto come suo erede in nerazzurro. Accanto a lui, un’altra delle grandi sorprese della Serie A come Arthur Atta. Il classe 2003 è autentico gioiello dell’Udinese di Runjaic, che spesso ha dominato anche fisicamente rispetto ai suoi avversari, oltre a essere il calciatore con più dribbling riusciti per partita in media (2.6). In quest’annata si è presentato con un gol a San Siro, da lì ha vissuto un continuo crescendo.

Sulla trequarti spazio a uno dei migliori giocatori del nostro campionato: Nico Paz. Non servono molte spiegazioni per giustificare la sua presenza, con i numeri (dieci tra gol e assist, solo Lautaro Martinez ha fatto meglio) che forse non bastano per raccontare dell’importanza del classe 2004 per Fabregas. La punizione contro la Lazio della prima giornata risulta oggi una dichiarazione d’intenti di tutta la qualità e la fantasia del ragazzo cresciuto nel Real Madrid, per il quale in estate il Como ha rifiutato i tanti milioni offerti dal Tottenham.

Ora arriviamo al tridente. Sulle ali due giocatori con un passato in comune, anche se insieme hanno giocato solo per 8 minuti nella finale di Coppa Italia Serie C 2022/23, con la maglia della Juventus Next Gen. A destra troviamo Matias Soulé, che con il suo mancino sta incantando anche Gasperini. In stagione sono cinque gol e altrettanti assist. Quando si accentra da destra verso sinistra, sono dolori per molti. Sul lato opposto non può mancare Kenan Yildiz, uno che forse “Non sa quanto è forte“, citando Spalletti. Stella lucente della stagione bianconera anche nei momenti grigi, il turco è pericoloso sia di destro che di sinistro, che uniti alla linguaccia e al numero 10 sulle spalle fanno sognare i tifosi della Juventus.

La punta scelta per completare questa top 11 è Rasmus Hojlund, arrivato a Napoli in fretta e furia dopo l’infortunio di Lukaku, è da subito diventato perno della squadra di Antonio Conte. Il danese si è presentato subito con il gol alla Fiorentina, poi con la doppietta contro la Juventus si è preso davvero il Napoli sulle spalle. Il totale arriva a sette reti in questi primi mesi in azzurro, coronati con la vittoria della Supercoppa Italiana. I mesi difficili al Manchester United sono alle spalle.

TOP 11 U23 (4-3-3): Suzuki; Wesley, Ahanor, Muharemovic, Palestra; Sucic, Atta, Nico Paz; Soulé, Hojlund, Yildiz.