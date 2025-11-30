Le parole di Toni ai microfoni di Sky Sport

Nel pieno delle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour – il circuito mondiale del padel riservato alle leggende del calcio – Luca Toni ha parlato così a Sky Sport: “Allegri mi fa impazzire perché è veramente bravo: non avrei mai immaginato un Leao centravanti. Allegri è un mago”.

Ex di Juventus e Fiorentina (tra le altre) l’ex centravanti ha proprio parlato dei bianconeri: “Yildiz è un giocatore fantastico, deve rimanere nella Juventus e nel campionato italiano: è quel tipo di giocatore che fa innamorare la gente allo stadio”. E del momento del club viola: “Parole di Dzeko? Secondo me è stato uno sfogo. Ci sta che i tifosi possono fischiare. È stata una richiesta di aiuto. Con i fischi i giocatori hanno ancora più paura. È amata una richiesta di aiuto per uscire da questa situazione così brutta”.

Sul big match tra Roma e Napoli: “Gasperini ha avuto un impatto importante sulla Roma. Oggi si sfidano due grandi allenatori Sarà una partita di calcio uomo su uomo e molto fisico”.

Toni ha concluso parlando della Nazionale e dei playoff: “Non siamo più scarsi delle squadre che dobbiamo affrontare. Siamo in una generazione in cui c’è bisogno di tutti. Come dice Gigi (Buffon, ndr) dobbiamo essere uniti. Un altro mondiale senza Italia sarebbe molto brutto. Spero che arriveranno tanti giocatori in forma”.