Bacci ferma Mourinho: il Tondela resiste al Benfica e ferma la corsa delle Águias

Un pareggio senza reti che vale oro per la classifica: l’allenatore italiano è l’unico, oltre alla capolista, ad aver mantenuto la porta inviolata contro le “Águias”

In una Liga Portugal dove i valori tra le grandi e le piccole sono spesso abissali, il pareggio del Tondela contro il Benfica fa inevitabilmente rumore.

La squadra, attualmente al diciassettesimo posto e in piena lotta per non retrocedere, è riuscita a strappare un prezioso 0-0 all’Estádio João Cardoso, fermando la corsa della corazzata guidata da José Mourinho.

Non è solo un punto che muove la classifica, ma un risultato che porta con sé una statistica di assoluto prestigio per Cristiano Bacci, allenatore dei padroni di casa. Fino a ieri, infatti, in questa stagione solamente la capolista Porto era riuscita nell’impresa di non subire gol dal Benfica nelle competizioni nazionali.

Una resistenza stoica che permette all’allenatore italiano di scrivere una piccola pagina di storia del club: è la prima volta in assoluto che il Tondela riesce a strappare punti al Benfica tra le mura amiche. Un risultato che conferma quanto di buono aveva raccontato lo stesso Bacci nella recente intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com (LEGGILA QUI).

“Coltello tra i denti” e difesa al millimetro: la strategia

La partita è stata un capolavoro di applicazione difensiva, preparata da Bacci in settimana come fosse una vera e propria finale. Consapevole delle condizioni non ottimali del terreno di gioco a causa del meteo, l’allenatore ha chiesto ai suoi spirito di sacrificio e di giocare con il “coltello tra i denti”, ottenendo risposte concrete: il Tondela ha chiuso con ben 49 duelli vinti.

La chiave tattica è stata l’organizzazione maniacale della fase di non possesso, una “specialità della casa” che Bacci ha affinato negli anni, anche durante l’esperienza con Lucescu. La squadra ha tenuto le linee strettissime, concedendo pochissimo spazio tra i reparti e mostrando un posizionamento difensivo curato al millimetro per arginare l’assalto delle Águias.

Oltre a questo, molto è passato dalle mani del portiere del Tondela, Bernardo Fontes, autore di ben 9 parate una più importante dell’altra, che hanno sigillato la porta degli Auriverdes

Cristiano Bacci, allenatore del Tondela (IMAGO)

Ora la situazione di classifica resta complessa, ma questo pareggio offre una prospettiva diversa. Aver neutralizzato l’attacco di una delle “Big Three” portoghesi garantisce a Bacci e alla sua squadra quella dose di autostima e motivazione necessaria per affrontare le prossime battaglie salvezza con uno spirito rinnovato.