Eddie Howe, allenatore del Newcastle, annuncia il rinnovo di Sandro Tonali alla vigilia della sfida contro il Fulham

Importante annuncio di Eddie Howe, allenatore del Newcastle, riguardo il futuro di Sandro Tonali: “Ha rinnovato, sono successe molte cose da quando è stato squalificato. Ci sono state molte discussioni tra i rappresentanti di Sandro e la società calcistica dell’epoca. C’era la questione contrattuale con i soldi sacrificati, che Sandro ha offerto volontariamente, che la diceva lunga sul suo carattere. Il modo in cui si è comportato in quel periodo è stato brillante e lo è stato anche da quando è tornato“.

Il classe ’77, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Fulham, ha parlato dell’atteggiamento dell’ex centrocampista di Milan e Brescia: “Ha sentito l’amore di tutti coloro che erano legati al club. Quel supporto lo ha aiutato anche nel suo ritorno in campo, di cui aveva bisogno in quel momento e ora ne stiamo vedendo i benefici in campo. È facile dimenticare quello che ha passato in quel periodo“.