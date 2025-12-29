Tonali: “I tifosi del Newcastle non mi hanno giudicato, li ringrazierò sempre”

Le parole del centrocampista italiano in esclusiva a Sky Sport

Dal suo legame unico con i tifosi del Newcastle al rapporto con Eddie Howe. Sandro Tonali si è raccontato in un’intervista esclusiva a Sky Sport.

In particolare, ha raccontato quella che è la sua esperienza inglese, giunto alla terza stagione consecutiva in Premier League: “Ho accettato questa sfida perché nel Newcastle ho incontrato persone pazzesche. Siamo spinti perché il nostro stadio non è tranquillo, ci carica e scendiamo in campo con quella carica in più“.

Proprio il rapporto coi tifosi è una delle cose più positive di questa sua avventura: “In qualsiasi momento in campo dopo un contrasto, un recupero o un tiro abbiamo un tifo che esplode. Tutto questo dà qualcosa che se lo sommi ti aiuta. Il loro affetto lo sento quasi sempre, qua sono molto affettuosi con tutti ma con me hanno qualcosa in più. Midfielder Maestro? La gente qua mi chiama così”.

Un rapporto non solo bello, ma speciale: “Lo riconoscerò per sempre perché è difficile che si crei un legame così senza fare nulla fin da subito, tanti giocano bene a calcio ma non hanno questo rapporto. Prima ero sorpreso e poi questo di più degli altri mi colpisce ancora“.

Tonali: “I tifosi qua non ti giudicano”

Tonali ha continuato così sul rapporto con la tifoseria: “Credo che questa cosa sia un po’ una questione di vita quotidiana. Giudicare ferisce una persona e tanti lo fanno in modo per offendere e altri per farti capire, però è un attimo sfiorare la linea dal bene al male. I tifosi qua non lo fanno. Ti fanno capire cosa hai fatto però capiscono, ragionano e non giudicano“.

Una cosa che lo ha aiutato dopo una prima stagione difficile: “Sto cercando anche io di non parlare e giudicare a caso prima di sapere bene le cose. Tutte le persone possono sbagliare qualsiasi cosa ma non devono essere giudicati da chiunque. Questa cosa me l’hanno trasmessa dopo essersi comportati bene con me“.

“Howe è parte della mia vita”

Il centrocampista ha raccontato anche un po’ lo spogliatoio del Newcastle, parlando anche di Woltemade, grande acquisto estivo in attacco: “Lui è sempre felice, si è inserito alla perfezione ma non abbiamo un gruppo complicato. Siamo molto aperti con tutti. Lui è un tipo molto strano, si è portato gli amici dalla Germania, ogni giorno si veste in modo diverso. Con lui noi ci divertiamo“.

E su Howe: “Oltre all’allenatore in sé riconosco cosa mi ha dato in campo come persona. Sarà parte della mia vita, ormai sono tre anni che siamo insieme“.