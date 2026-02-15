Tonali dopo la doppietta all’Aston Villa: “Ci provavo da due mesi. Howe? Il nostro rapporto è perfetto”

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, dopo la doppietta decisiva contro l’Aston Villa

La notte magica di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è infatti tornato al gol dopo ben 38 partite senza reti, decidendo la sfida contro l’Aston Villa e portando i Magpies agli ottavi di finale di FA Cup.

L’ex Milan ha festeggiato il gol del momentaneo 2-1 correndo verso Eddie Howe, per poi raccontare i motivi dietro quell’esultanza nel post-partita ai canali ufficiali del club: “Nell’ultima settimana si è parlato molto del nostro rapporto. Lavoro ogni giorno con il mister e lui lavora ogni giorno con me. Il nostro rapporto è perfetto, non è incrinato. Cerchiamo di fare il massimo per questa squadra“.

Sull’importanza della doppietta, invece, Tonali ha commentato: “Per me è molto importante, sono i primi due gol della stagione, ho cominciato un po’ tardi a farlo. Ma ogni volta che segni, la giornata cambia. Sono felice perché ci provavo da due mesi“.

Il centrocampista ha parlato anche della situazione di Woltemade, tornato al gol nella sfida del Villa Park: “Sono felice soprattutto per Nick perché ha giocato a centrocampo e ha fatto molto bene. È stata dura per lui, un ruolo totalmente diverso, ma ha segnato l’ultimo gol. Sono felice per lui, per ogni giocatore, per lo staff e per i tifosi“.