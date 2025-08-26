Newcastle, problemi alla spalla per Tonali dopo la sfida con il Liverpool

Sandro Tonali, Newcastle (Imago)

Brutte notizie per il Newcastle e anche per Gattuso: Tonali è stato costretto al cambio contro il Liverpool per un problema alla spalla

È iniziata male la Premier League del Newcastle: un solo punto in due partite per i bianconeri allenati da Howe, che hanno prima pareggiato contro l’Aston Villa e poi perso 2-3 contro il Liverpool.

A far maggiormente male è la sconfitta contro i Reds, arrivata dopo una rimonta di due reti e soprattutto con un gol subito al 100′. Una doccia fredda, in una serata già negativa per l’infortunio di Sandro Tonali.

Il centrocampista italiano si è infatti fatto male alla spalla intorno al 55′ in seguito a uno scontro di gioco fortuito con Ekitike, ha provato a rimanere in campo ma dieci minuti dopo è stato costretto a uscire.

Le sue condizioni tengono dunque in ansia non solo Howe ma anche Gattuso, visti gli imminenti impegni della Nazionale.

Newcastle, le condizioni di Tonali

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha commentato al termine della partita le condizioni del centrocampista ex Milan dichiarando: “Sembra un infortunio alla spalla, ma non sono sicuro al 100% di quale sia il problema effettivo. È un giocatore molto importante e non possiamo permetterci di perdere lui così come nessun altro”.

Parole che ovviamente non rassicurano né i tifosi inglesi né Gennaro Gattuso, che potrebbe perdere uno dei leader della propria Nazionale a pochissimi giorni dal raduno di Coverciano, in programma lunedì 1 settembre in vista delle partite contro Estonia e Israele.