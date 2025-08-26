Questo sito contribuisce all'audience di

Newcastle, problemi alla spalla per Tonali dopo la sfida con il Liverpool

Redazione 26 Agosto 2025
tonali-newcastle-imago-INTERNO
Sandro Tonali, Newcastle (Imago)

Brutte notizie per il Newcastle e anche per Gattuso: Tonali è stato costretto al cambio contro il Liverpool per un problema alla spalla

È iniziata male la Premier League del Newcastle: un solo punto in due partite per i bianconeri allenati da Howe, che hanno prima pareggiato contro l’Aston Villa e poi perso 2-3 contro il Liverpool.

A far maggiormente male è la sconfitta contro i Reds, arrivata dopo una rimonta di due reti e soprattutto con un gol subito al 100′. Una doccia fredda, in una serata già negativa per l’infortunio di Sandro Tonali.

Il centrocampista italiano si è infatti fatto male alla spalla intorno al 55′ in seguito a uno scontro di gioco fortuito con Ekitike, ha provato a rimanere in campo ma dieci minuti dopo è stato costretto a uscire.

Le sue condizioni tengono dunque in ansia non solo Howe ma anche Gattuso, visti gli imminenti impegni della Nazionale.

tonali-newcastle-imago-gpo-interna
Sandro Tonali, giocatore Newcastle (Imago)

Newcastle, le condizioni di Tonali

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha commentato al termine della partita le condizioni del centrocampista ex Milan dichiarando: “Sembra un infortunio alla spalla, ma non sono sicuro al 100% di quale sia il problema effettivo. È un giocatore molto importante e non possiamo permetterci di perdere lui così come nessun altro”.

Parole che ovviamente non rassicurano né i tifosi inglesi né Gennaro Gattuso, che potrebbe perdere uno dei leader della propria Nazionale a pochissimi giorni dal raduno di Coverciano, in programma lunedì 1 settembre in vista delle partite contro Estonia e Israele.