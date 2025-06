Tonali: “L’Italia mi manca quando non sono qui. Ora sono felice”

Le parole di Sandro Tonali prima della partita dell’Italia contro la Norvegia, in programma venerdì 6 giugno.

L’Italia torna in campo per un match già cruciale: venerdì 6 giugno la nazionale di Luciano Spalletti affronterà la Norvegia per il primo match delle Qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Gli Azzurri si dovranno confrontare con Haaland e Odegaard per cercare di tornare a giocare un Mondiale.

Alla vigilia della partita, Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport, parlando della Nazionale e del suo futuro.

Di seguito le sue parole.

Nazionale, le parole di Sandro Tonali

Di seguito le parole dell’ex Milan, oggi al Newcastle, Sandro Tonali durante il ritiro della Nazionale. “Sono passati 7 anni, nel calcio è davvero tanto tempo. Sono cresciuto sia dentro che fuori dal campo. Sono cambiato. Cercherò di portare quell’emozione di 7 anni fa anche domani“.

“Dobbiamo essere bravi a capire che quando si gioca contro giocatori dalla grande qualità bisogna tenere la palla il più possibile. È normale che le squadre cercheranno di tenere il pallino del gioco”.

“Mi manca tornare a casa, ma sono felice dove sono”

“Ogni volta che manco dall’Italia per tanto tempo, durante le lunghe soste, mi manca tornare a casa. Lo faccio sempre in Nazionale, dove trovo un gruppo che ha bisogno di stare insieme. Dobbiamo affrontare queste cose da squadra, andando insieme ad affrontare le difficoltà. C’è da lavorare, ma abbiamo dimostrato che lavorando possiamo arrivarci. Bisogna impegnarsi al 100% e insieme raggiungeremo determinati obiettivi“.

“Trofeo col Newcastle? Molto bello perché difficile, non eravamo i favoriti. Non lo siamo mai stati. Abbiamo affrontato delle squadre forti, è stata una bella emozione. Quando vince una squadra inaspettata gli occhi della gente vanno lì. Sono felice, ho trovato le persone che mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Di pensieri ne ho fatti, come le persone normali, ma sono felice dove sto“.