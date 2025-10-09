Le parole di Sandro Tonali e Marco Carnesecchi a Vivo Azzurro verso Estonia-Italia

L’Italia si prepara a un match fondamentale in ottica qualificazione ai Mondiali. La squadra di Gattuso affronterà infatti l’Estonia a Tallin per la quinta giornata del girone di qualificazione, dopo la vittoria contro Israele nell’ultimo turno.

A pochi giorni dalla sfida, Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro. L’ex Milan ha parlato anche di un possibile ritorno in Serie A: “Non potrai mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione. Magari non ora perchè al Newcastle ho trovato il mio equilibrio, ma il campionato sta diventando sempre più bello, il livello delle squadre si sta alzando“.

Il centrocampista bresciano ha parlato anche dell’approccio di Gennaro Gattuso alla Nazionale: “Ci trasferisce tanto all’attaccamento alla maglia. L’intensità degli allenamenti è alta, la voglia di allenarsi è tantissima. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d’acqua, al primo gol subito andavamo ci creavamo problemi. Ora abbiamo ritrovato coraggio“.

Sulle parole di Scholes, che ha definito Tonali il miglior centrocampista della Premier League, l’ex Milan ha dichiarato: “Ogni volta che arrivano dei complimenti da ex giocatori forti fa piacere e sei sorpreso, è sempre un bell’effetto“.

Carnesecchi: “Donnarumma? Ogni volta lo vedo diverso”

Ai microfoni di Vivo Azzurro è intervenuto anche Marco Carnesecchi, autore di un buon inizio di stagione con la maglia dell’Atalanta: “Gattuso è sempre in contatto con i preparatori dei portieri, ci chiede sempre di dare una mano ai compagni quando ne hanno bisogno, oltre che di farci sentire di più dalla squadra“.

Su Gigio Donnarumma, invece, il classe 2000 ha riservato solo belle parole: “È incredibile, ogni volta che torno in Nazionale lo vedo diverso. Ha una forza sotto gli occhi di tutti, vivendolo giorno dopo giorno si capisce quanto ci tiene alla Nazionale. Si vede anche la personalità, lo vedi sempre tranquillo e mai scomposto“.