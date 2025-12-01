Tomas Locatelli: “Bologna? Giusto che i tifosi possano sognare”

Le parole dell’ex calciatore dei rossoblù a Sky Sport

Centrocampista del Bologna nei primi anni 2000, oggi Tomas Locatelli ha scoperto la passione per il padel. L’ex centrocampista ha parlato così della stagione dei rossoblù a Sky Sport in occasione dell’EA7 World Legends Padel Tour.

“È un momento incredibile per Bologna, i tifosi hanno una carica…stanno sognando. Vedono una società che sta crescendo in maniera esponenziale, come ha fatto l’Atalanta negli ultimi anni. Sono andato a vedere Bologna-Napoli, è stata una partita incredibile. Pensandoci è giusto che i tifosi possano sognare”.

Locatelli ha poi parlato di Vincenzo Italiano: “Arrivare a Bologna dopo quello che aveva fatto Motta non era semplice per nessuno. Ha lavorato con criterio, i risultati sono dettati da un grande lavoro e adesso è lì sul pezzo. Non mollerà mai, fino alla fine”.

E su Orsolini: “Lui è il Locatelli del Bologna, in questi anni ha fatto sognare tantissimo i nostri tifosi. Penso possa dare ancora tanto, speriamo che rimanga”. Poi chiude con una considerazione: “Crisi dei talenti tecnici? Ai miei tempi c’erano molti giocatori con una tecnica sopraffina, io penso che quello che manchi sia di giocare in strada, aiuta a crescere sotto l’aspetto tecnico. Io ho giocato molto in strada, come tanti dei miei ex colleghi e penso che sia servito”.