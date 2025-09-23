Rio Ave, Matteo Tognozzi è il nuovo direttore sportivo

Matteo Tognozzi, ex Juventus Next Gen, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Rio Ave.

Il futuro di Matteo Tognozzi continua a intrecciarsi con storie di calcio internazionale: il dirigente è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Rio Ave.

L’esordio non è stato dei più semplici: il club portoghese ha dovuto affrontare il Benfica nella prima giornata di Liga NOS, ma è riuscito a strappare un pareggio alla squadra di José Mourinho.

Non è la prima volta che Tognozzi si confronta con un palcoscenico estero. La sua carriera è infatti un mosaico di esperienze: dallo Zenit di Luciano Spalletti (che seguì a San Pietroburgo per attività di scouting tra il 2011 e il 2014), passando per Amburgo e Bayer Leverkusen, fino al Granada, dove ha ricoperto la carica di direttore sportivo nella scorsa stagione.

Ma il nome di Tognozzi è inevitabilmente legato alla Juventus. Dal 2017 al 2023 è stato caposcout a Torino, principale architetto del progetto “Next Gen”. In quei sei anni ha lasciato un’impronta profonda, portando alla Continassa giovani come Dean Huijsen, Matias Soulé, Samuel Iling Junior, Radu Dragusin e soprattutto Kenan Yildiz.

La partenza dalla Serie D, fino all’Europa

Il percorso di Tognozzi era iniziato ben prima della Juventus. Nel 2007, appena ventenne, aveva accettato la sfida del Pontedera in Serie D, spinto dal padre Stefano, storico uomo di fiducia di Spalletti.

Nel corso di un’intervista ai nostri microfoni, Tognozzi aveva spiegato che la Juventus Next Gen è stata “un’intuizione, un lampo di genio di Andrea Agnelli”. Ora, il classe 1987 porterà un po’ del suo passato in Portogallo, terra che da anni sforna grandi talenti.

Il presente si chiama Rio Ave, ma la Juventus è sempre nei pensieri di Tognozzi, che quest’estate poteva anche tornarci. Alla fine è arrivato Modesto: ora l’ex Granada è pronto a prendersi la scena in Portogallo.