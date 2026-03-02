Pesante sanzione dalla UEFA per un piccolo gruppo di tifosi del Tottenham

Pugno duro della UEFA contro un gruppo di tre tifosi del Tottenham, protagonisti di un comportamento inaccettabile durante la partita contro l’Eintracht Francoforte del 28 gennaio.

I tre tifosi, nell’ultima partita della League Phase di Champions League, hanno rivolto un saluto nazista ai tifosi locali. Comportamento di per sé condannabile, aggravato dal suo intento discriminatorio nei confronti dei tedeschi.

Nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo, il Tottenham stesso ha comunicato che il club ha collaborato con le autorità competenti per individuare i tre tifosi, che la UEFA ha poi sanzionato.

Per tutti e tre la sanzione è severissima, con il divieto di ingresso allo stadio a tempo indeterminato. Di seguito il comunicato.

Il comunicato del Tottenham

Questa la nota del club inglese: “Il club è stato informato delle sanzioni inflitteci dalla UEFA a seguito del comportamento assolutamente riprovevole tenuto da un piccolo numero di individui durante la recente partita di Champions League disputata in trasferta a Francoforte. Il club ha collaborato pienamente con le indagini della UEFA, nonché con la polizia tedesca la notte stessa e, successivamente, con la polizia metropolitana.

Possiamo confermare che tutte e tre le persone sorprese a fare il saluto nazista ai tifosi dell’Eintracht Frankfurt sono state identificate e hanno ricevuto un divieto a tempo indeterminato in base alla politica di sanzioni e divieti del Club. Il Club è fermamente contrario a ogni forma di discriminazione e ha quindi adottato le misure più severe possibili. Il comportamento riprovevole di una minoranza di cosiddetti tifosi quella sera non riflette in alcun modo i valori del nostro Club e dei suoi sostenitori“.