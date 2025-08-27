Juventus, ufficiale la cessione di Tiago Djalo al Besiktas
Il difensore saluta ufficialmente la Juventus
Tiago Djalo lascia ufficialmente la Juventus. Il difensore portoghese, come anticipato, giocherà in Turchia col Besiktas.
Di seguito il comunicato dei bianconeri: “Tiago Djalo, dalla stagione 2025/2026, vestirà la maglia del Besiktas. È ufficiale, dunque, il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia.
Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti – per il classe 2000 è pronta ora una nuova avventura .
Cresciuto calcisticamente in Portogallo, il difensore centrale è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal LOSC Lille – con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese – esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Buona fortuna per il futuro, Tiago!“