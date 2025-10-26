Inter: domani gli esami di Mkhitaryan, Thuram ancora a parte
Arrivano novità sugli infortuni dell’Inter. Mkhitaryan, uscito ieri durante il primo tempo contro il Napoli, farà esami domani che stabiliranno l’entità dell’infortunio.
Thuram oggi ha continuato ad allenarsi a parte. Difficile un suo recupero contro la Fiorentina, proverà a tornare tra Verona e la partita di Champions League contro il Kairat.
Il numero nove nerazzurro ha giocato la sua ultima partita lo scorso 30 settembre contro lo Slavia Praga, saltando le successive cinque.
Il ritorno ora sembra essere vicino mentre per il centrocampista armeno, domani si capirà l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
Il calendario dell’Inter
I nerazzurri, prima della sosta, avranno un tour de force di 4 partite in 10 giorni contro Fiorentina, Verona, Kairat Amalty e Lazio.
Al rientro della sosta, invece, ci sarà il primo derby stagionale contro il Milan il 23 novembre alle 20.45.