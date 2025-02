Inter, Thuram recupera per la sfida contro il Napoli

L’Inter ritrova Marcus Thuram per la sfida scudetto contro il Napoli: il francese si candida per una maglia da titolare

Sabato alle 18, lo stadio Diego Armando Maradona sarà il teatro in cui si giocherà la sfida scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi. L’arbitro della gara sarà Daniele Doveri.

Per la sfida, i nerazzurri hanno perso Nicola Zalewski e Matteo Darmian. Complice il possibile forfait di Carlos Augusto, sarà emergenza sulle fasce.

Anche in porta non ci sarà il titolare Yann Sommer e quindi sarà confermato Josep Martinez alla terza di fila dopo le sfide contro Genoa in campionato e Lazio in Coppa Italia.

Simone Inzaghi, comunque, può sorridere visto il recupero di Marcus Thuram.

Thuram recupera per Napoli-Inter

Marcus Thuram sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida scudetto contro il Napoli. L’attaccante francese aveva accusato alla caviglia nella sfida contro la Fiorentina, lasciando il campo dopo appena ventotto minuto. L’ex Borussia Monchengladbach aveva stretto i denti per giocare uno spezzone contro la Juventus, ma poi si era fermato non giocando contro Genoa e Lazio.

Ora, però, il classe 1998 è tornato in gruppo e ha lavorato regolarmente con il resto dei compagni. In vista della sfida del Maradona, Thuram si candida per partire titolare e affiancare Lautaro Martinez. L’argentino non è sceso in campo in Coppa Italia, rimanendo in panchina per tutti i novanta minuti.