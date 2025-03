Il gesto di Thuram dopo il gol: ecco cosa ha fatto

Grandissima partenza dell’Inter: dopo 8′ è già vantaggio grazie alla rete di Marcus Thuram.

Ancora il francese, ancora per sbloccare il match. Come all’andata, è il numero 9 a segnare la prima rete della partita e a portare avanti i nerazzurri.

Una rete che ricorda un po’ quella dello scorso anno nel derby contro il Milan. La palla raccolta nella zona sinistra dell’area, un tocco per verso l’interno del campo e un tiro a giro sotto al sette.

Il numero 9, dopo l’abbraccio con i compagni, è corso verso la panchina. Il motivo? Un abbraccio con il suo capitano e amico Lautaro Martinez.

Una fase a eliminazione diretta della Champions League iniziata al meglio, nonostante le condizioni fisiche, come rivelato da Simone Inzaghi durante l’ultima partita: “Thuram, è inutile nasconderlo, sta combattendo con un problema da ormai un mese, che gli crea difficoltà: non si riesce ad allenare più come prima, sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni“.

