Inter, Thuram si allena con il gruppo
Le ultime novità sulle condizioni dell’attaccante francese
Marcus Thuram si allena con il gruppo squadra: l’attaccante dell’Inter è vicino al rientro.
Il giocatore, infortunatosi il 30 settembre scorso nel corso della gara di Champions League contro lo Slavia Praga, sta per tornare a disposizione della squadra nerazzurra.
Nel dettaglio: Thuram ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Un infortunio che lo ha tenuto ai box per diverso tempo.
Il francese aveva iniziato al meglio la sua stagione mettendo a segno cinque gol e due assist in sette partite.