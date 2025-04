Marcus Thuram, Inter (IMAGO)

Marcus Thuram è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Barcellona

Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram: l’attaccante dell’Inter, alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo.

Il giocatore francese, che ha saltato le sfide di campionato contro il Bologna, il Milan e la Roma, è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra.

Nella stagione 2024/25, il Thuram ha segnato un totale di 17 gol in 44 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. A questi numeri, chiaramente, vanno sommati anche i nove assist che il classe 1997 ha servito ai suoi compagni.

Ieri – lunedì 28 – ha provato anche i cambi di direzione. La speranza dell’Inter c’è. L’unico giocatore non in gruppo è Pavard, assente per una distorsione alla caviglia.

Thuram in gruppo, assente solo Pavard

Oltre ai rientri di Bastoni e Mkhitaryan che hanno scontato un turno di squalifica contro la Roma, l’ottima notizia per la formazione nerazzurra è il rientro in gruppo di Marcus Thuram. L’ex Borussia Monchengladbach ha smaltito il problema agli adduttori che lo ha costretto al forfait contro Bologna, Milan in Coppa Italia e Roma.

Resta indisponibile, invece, Benjamin Pavard che ha rimediato un infortunio alla caviglia sinistra proprio nel lunch match di domenica scorsa contro i giallorossi. Per il resto, tutti i componenti della rosa nerazzurra saranno a disposizione di Inzaghi per la semifinale d’andata contro i blaugrana.

Benjamin Pavard, Inter (crediti foto: Domenico Bari)

La probabile formazione dell’Inter col Barcellona

Visto il pieno recupero, Marcus Thuram si candida a una maglia da titolare. Nel caso Simone Inzaghi preferisca non rischiarlo dal 1′, pronto uno tra Taremi e Arnautovic al posto del francese. Per il resto l’Inter viaggia verso la migliore formazione possibile, con due dubbi sulle posizioni del difensore destro e dell’esterno sinistro.

INTER, la probabile formazione (3-5-2): Sommer; Darmian/Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco/Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.