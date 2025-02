Le ultime su Marcus Thuram e Marko Arnautovic in vista della sfida tra Juventus e Inter dell’Allianz Stadium

Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Inter, che chiuderà il programma domenicale della venticinquesima giornata di Serie A.

Dopo aver battuto la Fiorentina, i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono riportati a un punto dal Napoli capolista.

Prima della partenza per Torino, gli osservati speciali sono Marcus Thuram e Marko Arnautovic, entrambi non al meglio dopo la partita contro la Fiorentina.

L’attaccante austriaco, nella mattinata di venerdì 14 febbraio, ha svolto interamente l’allenamento con i compagni. Marko Arnautovic, quindi, è recuperato per la sfida contro la Juventus.

Juventus-Inter, le ultime su Thuram

Discorso differente, invece, per Marcus Thuram. Dopo quello di giovedì, anche venerdì l’attaccante francese ha svolto lavoro personalizzato, non svolgendo l’allenamento con il resto dei compagni. In vista della sfida contro la Juventus i segnali sono positivi ma sarà decisiva la giornata di sabato.

Simone Inzaghi e lo staff sanitario nerazzurro prenderanno una decisione sulla convocazione dell’ex Borussia Mönchengladbach soltanto nella vigilia della sfida dell’Allianz Stadium. La presenza di Marcus Thuram sarebbe fondamentale nel big match contro la Juventus: i nerazzurri puntano a recuperarlo per poter fare affidamento sulla Thu-La.

--> --> -->-->