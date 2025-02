Le condizioni di Marcus Thuram e Marko Arnautovic a tre giorni dal big match dell’Allianz Stadium tra Inter e Juventus

La vittoria contro la Fiorentina ha permesso all’Inter di riportarsi a un punto dalla vetta della classifica, occupata dal Napoli dell’ex Antonio Conte.

Ora, però, i nerazzurri stanno preparando la sfida contro la Juventus, un altro big match in un momento ricco di appuntamenti importanti per la squadra di Simone Inzaghi.

Domenica alle 20:45, l’Inter farà visita alla Juventus – reduce dalla vittoria in UEFA Champions League contro il PSV – che all’andata ha ripreso i nerazzurri chiudendo poi con un clamoroso 4-4 a San Siro.

Per la sfida di Torino, Simone Inzaghi spera di riavere a disposizione Marcus Thuram e Marko Arnautovic, entrambi usciti con qualche problemino fisico nella gara contro la Fiorentina (Clicca qui per le ultime).

Juventus-Inter, le ultime su Thuram e Arnautovic

Arrivato buone notizie da Appiano Gentile. Nell’allenamento del giovedì mattina, Marcus Thuram e Marko Arnautovic hanno dato segnali di miglioramento dopo i problemi accusati contro la Fiorentina. L’attaccante francese aveva lasciato il campo nel primo tempo proprio per l’austriaco, che ha poi segnato il primo gol stagionale in Serie A.

Entrambi hanno svolto lavoro personalizzato, ma si respira cauto ottimismo. L’allenamento di venerdì, comunque, sarà importante per capire il reale stato dei due attaccanti. Simone Inzaghi spera di recuperarli entrambi per la delicata trasferta di Torino contro la Juventus, che potrebbe essere un altro snodo importante per la corsa allo scudetto.

